В Калининграде в садовом доме взорвалась газовоздушная смесь, 1 человек госпитализирован

Накануне произошло ЧП в калининградском садовом обществе «Мелиоратор», там взорвалась газовоздушная смесь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



Инцидент был зарегистрирован в 09.50, взрыв произошел на ул. Центральной в одноэтажном кирпичном с мансардой садовом доме. Газовоздушная смесь загорелась на кухне во время приготовления пищи. Взрывом были выбиты оконные стекла, огонь оплавил шторы. Однако к приезду пожарных огонь был ликвидирован.

Один человек госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени.