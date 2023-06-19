На ул. Сержантской в ДТП пострадали два подростка

В Калининграде в ДТП на ул. Сержантской пострадали четыре человека, включая двух пассажиров подросткового возраста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, происшествие случилось в 1:50 в воскресенье, 18 июня. 45-летний водитель «Ауди Q5» при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке столкнулся с ехавшим по главной автомобилем «Omoda С5», под управлением 20-летнего водителя.

«В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомобиля марки „Ауди Q5“, а также водитель, 15-летний и 17-летний пассажиры автомобиля марки „Omoda С5“», — говорится в релизе УМВД.