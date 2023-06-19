Под Янтарным «Опель» врезался в дерево и перевернулся (фото)

На трассе под Янтарным «Опель» врезался в дерево и перевернулся, водитель попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, ДТП случилось в 22:35 минут в воскресенье, 18 июня, на 29 километре автодороге «Романово—Пионерский—Сальское—Янтарный». 31-летний водитель «Опель» на прямом участке дороги в зоне проведения ремонтных работ, обозначенных дорожными знаками, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

«В результате ДТП водитель с телесными повреждениями был госпитализирован», — уточнили в УМВД.