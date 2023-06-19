Рецидивист из Зеленоградского района задержан за кражу автомобиля в Калининграде

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 32-летнего жителя Зеленоградского района к хищению автомобиля марки «Фольксваген Гольф» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл в конце мая на ул. Карташёва. В ночное время злоумышленник заметил автомобиль с приоткрытым окном, отжал стекло и проник в салон, где обнаружил ключи. Подозреваемый запустил двигатель и уехал кататься, после чего бросил машину на ул. Дунайской, когда она заглохла. Спустя несколько дней мужчина вызвал такси и отбуксировал автомобиль по месту жительства, где его впоследствии обнаружили правоохранители.

Сотрудники полиции изъяли автомобиль. В отношении неоднократно судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.