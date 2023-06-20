13-летняя школьница умерла от передозировки. Задержан калининградец, дававший ей метадон

Калининградские полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в склонении школьницы к употреблению наркотиков. Девочка умерла от передозировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Сотрудники регионального управления наркоконтроля при силовой поддержке ОСН «Гром» во взаимодействии с полицейскими из Красноярского края в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженца Калининграда, в последнее время проживавшего в Красноярске.

«Мужчина подозревается в склонении к потреблению наркотического средства „метадон“ 13-летней горожанки, которая впоследствии, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, скончалась от отравления наркотическим средством», — говорится в релизе.

Оперативники выехали в служебную командировку, где задержали предполагаемого злоумышленника, и доставили в Калининградскую область. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. СУ СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело.