11 ударов ножницами: суд вынес приговор жителю Гурьевского района, напавшему на отдыхающих

11 ударов ножницами: суд вынес приговор жителю Гурьевского района, напавшему на отдыхающих
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Суд отправил в колонию жителя Гурьевского района, который нанес удары ножницами шумевшим во дворе отдыхающим.Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В ночь на 9 мая 2022 года во дворе дома в пос. Рыбное шумно отдыхала компания, не реагировавшая на замечания жильцов дома. Подсудимый вышел на улицу, между ним и одним из молодых людей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту не менее девяти ударов ножницами, а также укусил его зубами за плечо. Находящийся там же несовершеннолетний схватил подсудимого за руки, но тот в ответ нанес ему два удара ножницами.

Кроме того, 4 июля 2022 года около магазина в пос. Рыбное подсудимый похитил две статуи из песка и цемента, стоимостью 14 000 рублей, загрузив их в прицеп мотоблока.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину по факту кражи статуй, пояснил, что с участка у магазина в пос. Рыбное без разрешения владельца забрал две изготовленные им фигуры, одну из которых отвез на кладбище, вторую — к себе домой. Обе статуи возвращены потерпевшему.

По двум другим эпизодам пояснил, что вечером 8 мая 2022 года под окнами его квартиры шумно отдыхала компания молодежи. Его супруга неоднократно делала им замечания, на что они реагировали нецензурной бранью. Он вышел на улицу с маникюрными ножницами в руках, которыми до этого стриг ногти. На улице один из отдыхающих первым нанес ему удар в лицо. Защищаясь, он хаотично двигал руками, при этом мог нанести телесные повреждения ножницами.

Действия мужчины судом были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия; по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью; по ч. 1 ст. 158 УК РФ кража.

При назначении наказания суд, среди прочего, учел, что подсудимый характеризуется положительно, явился с повинной, возвратил похищенное имущество, компенсировал причиненный потерпевшим моральный вред, переведя им по 5000 рублей.

Приговором Гурьевского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter