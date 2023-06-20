11 ударов ножницами: суд вынес приговор жителю Гурьевского района, напавшему на отдыхающих

Суд отправил в колонию жителя Гурьевского района, который нанес удары ножницами шумевшим во дворе отдыхающим.Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В ночь на 9 мая 2022 года во дворе дома в пос. Рыбное шумно отдыхала компания, не реагировавшая на замечания жильцов дома. Подсудимый вышел на улицу, между ним и одним из молодых людей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту не менее девяти ударов ножницами, а также укусил его зубами за плечо. Находящийся там же несовершеннолетний схватил подсудимого за руки, но тот в ответ нанес ему два удара ножницами.

Кроме того, 4 июля 2022 года около магазина в пос. Рыбное подсудимый похитил две статуи из песка и цемента, стоимостью 14 000 рублей, загрузив их в прицеп мотоблока.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину по факту кражи статуй, пояснил, что с участка у магазина в пос. Рыбное без разрешения владельца забрал две изготовленные им фигуры, одну из которых отвез на кладбище, вторую — к себе домой. Обе статуи возвращены потерпевшему.

По двум другим эпизодам пояснил, что вечером 8 мая 2022 года под окнами его квартиры шумно отдыхала компания молодежи. Его супруга неоднократно делала им замечания, на что они реагировали нецензурной бранью. Он вышел на улицу с маникюрными ножницами в руках, которыми до этого стриг ногти. На улице один из отдыхающих первым нанес ему удар в лицо. Защищаясь, он хаотично двигал руками, при этом мог нанести телесные повреждения ножницами.

Действия мужчины судом были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия; по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью; по ч. 1 ст. 158 УК РФ кража.

При назначении наказания суд, среди прочего, учел, что подсудимый характеризуется положительно, явился с повинной, возвратил похищенное имущество, компенсировал причиненный потерпевшим моральный вред, переведя им по 5000 рублей.

Приговором Гурьевского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.