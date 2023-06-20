С молотком и гвоздодером: советчанин получил срок за кражу «ювелирки» из магазина

Суд отправил в колонию жителя Советска за кражу ювелирных изделий из магазина. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В ночь на 20 января 2022 года подсудимый вместе с не установленными следствием лицами, отвернув камеры видеонаблюдения, повредили рольставни и входную дверь, через которую проникли в помещение ювелирного магазина, разбили витрины молотком и гвоздодером и похитили 80 ювелирных украшений.

В судебном заседании подсудимый отказался от дачи показаний. Его действия суд квалифицировал по п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ — кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере.

Приговором Советского городского суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу индивидуального предпринимателя материальный ущерб на сумму 522 510 рублей. Приговор не вступил в законную силу.