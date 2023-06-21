Под Полесском столкнулись два легковых авто, есть пострадавший

В Полесском округе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает региональное мининфраструктуры.
«Авария в районе поселка Тургенево на дороге Калининград-Полесск, есть пострадавший», — говорится в сообщении.
В Полесском округе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает региональное мининфраструктуры.
«Авария в районе поселка Тургенево на дороге Калининград-Полесск, есть пострадавший», — говорится в сообщении.
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