В Ладушкине подельники-рецидивисты за ночь обокрали два магазина и квартиру

В Ладушкине подельники-рецидивисты за ночь обокрали два магазина и квартиру
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Ладушкине за одну ночь злоумышленники обокрали два магазина и квартиру. По подозрению в совершении данных преступлений сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое местных жителей в возрасте 46 и 38 лет, оба судимые. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что сначала злоумышленники при помощи гвоздодёра отжали пластиковое окно и проникли в квартиру на ул. Школьной, где проводился ремонт. Мужчины ненадолго прилегли поспать, а после вынесли из жилища 4 электроинструмента стоимостью 20 000 рублей.

Спрятав похищенное в кустах, они направились в пер. Почтовый, где взломали замок на пластиковой двери и проникли в продуктовый магазин в поисках спиртного, которого в продаже не оказалось. Подозреваемым пришлось довольствоваться продуктами питания и 5 000 рублей.

Следующим нападению подвергся магазин в пер. Железнодорожном, где злоумышленники повредили жалюзи и разбили стекло на двери. Там мужчины похитили алкогольные напитки, табачные изделия и закуски.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых. Выяснилось, что мужчины распивали похищенный алкоголь в лесном массиве, где их и задержали оперативники. Остальное имущество было обнаружено и изъято, в том числе денежные средства.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Один из мужчин помещён под домашний арест, второй находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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