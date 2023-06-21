Полицейские обнаружили наркопритон в Прибрежном

Полицейские обнаружили наркопритон в Прибрежном
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Прибрежном калининградские полицейские выявили наркопритон для употребления «соли» и гашиша. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

При обыске в квартире на ул. Заводской были обнаружены и изъяты вещественные доказательства причастности 33-летнего хозяина жилища к организации наркопритона: приспособления, применяемые для употребления наркотических веществ.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается.

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