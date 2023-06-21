Под Светлогорском в море погиб дайвер

Следствие выясняет обстоятельства смерти 39-летнего мужчины, погибшего при погружении в море в районе Светлогорска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



20 июня в правоохранительные органы поступила информация о гибели мужчины, тело которого извлечено из Балтийского моря в районе поселка Отрадное. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Личность погибшего установлена, им оказался 39-летний житель поселка Янтарный.

По предварительным данным, мужчина самостоятельно совершал погружение под воду, используя снаряжение для дайвинга. «Его тело в воде уже без признаков жизни обнаружил другой ныряльщик и извлек из воды, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено», — отметили в СУ СКР.