Хотел познакомиться: иностранца обвиняют в избиении на улице 41-летней калининградки

Хотел познакомиться: иностранца обвиняют в избиении на улице 41-летней калининградки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде иностранца обвиняют в избиении местной жительницы. Дело направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина иностранного государства, избившего в апреле на Литовском валу женщину. Ранее председателем СКР руководству регионального управления давалось поручение представить доклад по данной ситуации. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, вечером 30 апреля на улице между обвиняемым и ранее не знакомой ему 41-летней калининградкой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине не менее пяти ударов кулаками в область лица. Потерпевшая была госпитализирована в лечебное учреждение. Как позднее установлено судебно-медицинской экспертизой, указанные телесные повреждения повлекли причинение ее здоровью вреда средней тяжести. Напомним, подозреваемый оказался строителем, он был задержан на Куршской косе и заключен под стражу.

Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал в полном объеме. Следствию фигурант пояснил, что хотел познакомиться с женщиной, но она от общения отказалась и оскорбила его.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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