Операторы «Безопасного города» помогли выявить нетрезвую автомобилистку в Калининграде (видео)

Операторы «Безопасного города» помогли выявить грубое нарушение ПДД автомобилисткой, севшей за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Сотрудники «Безопасного города» заметили водителя автомобиля «Ауди», которая имела признаки, позволяющие предположить наличие опьянения. Операторы сообщили информацию в Госавтоинспекцию.

Задержанная автомобилистка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении нее составлен протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

ГИБДД напоминает: если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии опьянении, сообщите об этом в полицию по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» 552811.