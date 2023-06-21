В Калининграде администратор алкомаркета похитил деньги из кассы

В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег, совершённую одним из работников сети пивных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О пропаже свыше 10 000 рублей из кассы алкомаркета на ул. Интернациональной стало известно после ревизии. Полицейские опросили сотрудников магазина, возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения.

В результате установили, что к пропаже денег причастен 28-летний администратор магазина. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и пояснил, что деньгами распорядился по собственному усмотрению.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».