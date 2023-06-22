В Полесском районе выехавший на «встречку» водитель пострадал в ДТП (видео)

В Полесском районе водитель пострадал в результате ДТП, случившегося по его вине. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в среду в 08 часов 20 минут на 41 км автодороги «Калининград-Полесск». 42-летний водитель «Опеля» при выполнении поворота налево не убедился в безопасности маневра, выехал в нарушение требования разметки 1.1 на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Ауди».

В результате столкновения виновник ДТП получил телесные повреждения.