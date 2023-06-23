В Калининграде полицейские нашли вора по «следам волочения»

В Калининграде правоохранители задержали вора, найдя его по оставленным следам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение о том, что с территории организации неизвестный похитили 12-метровую металлическую трубу стоимостью 60 000 рублей. Стражи порядка осмотрели место происшествия и обнаружили на земле свежие следы волочения. Оставленный след привёл полицейских к дому в СНТ, возле которого правоохранители нашли похищенную трубу.

Увидев сотрудников полиции, хозяин дома дал признательные показания. Выяснилось, что неоднократно судимый 46-летний мужчина обвязал трубу тросом и полтора километра на автомобиле тащил её буксиром вокруг озера Пелавского. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли трубу и передали её владельцу.