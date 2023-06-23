Автослесарь угнал автомобиль клиентки в Светлогорске и попал в аварию

Автослесарь угнал автомобиль клиентки в Светлогорске и попал в аварию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске работник автосервиса угнал BMW X3 клиентки. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

33-летний автослесарь решил покататься на чужом автомобиле, но не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris на автодороге «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск». Он испугался и сбежал с места аварии.

Вскоре полиция нашла мужчину. Выяснилось, что ранее он был лишён водительских прав. За оставление места ДТП его отправили под арест на трое суток.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». За угон слесарю грозит до 5 лет лишения свободы.

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