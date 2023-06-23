Неудачно толкнул: в Светлогорске повара ресторана обвиняют в смерти коллеги

Неудачно толкнул: в Светлогорске повара ресторана обвиняют в смерти коллеги
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Светлогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 20 января в туалете одного из ресторанов Светлогорска нетрезвый обвиняемый поссорился с 44-летним коллегой. В ходе ссоры он оттолкнул от себя оппонента, тот упал и ударился головой о кафельную плитку пола, получив открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, потерпевший умер в лечебном учреждении 28 января.

Установлено, что в вечер конфликта сотрудники компании общепита проводили корпоративную вечеринку. И обвиняемый, и погибший были коллегами по работе, оба работали поварами. Со слов обвиняемого, инициатором конфликта выступил погибший, который также был нетрезв.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Следователями собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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