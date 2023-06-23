Калининградец задержан за кражу сумки у 14-летней бегуньи (видео)

Калининградец задержан за кражу сумки у 14-летней бегуньи (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Полицейские Калининграда раскрыли кражу сумки у 14-летней девочки. Уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД,

Сотрудники полиции установили, что девочка, собираясь на пробежку, положила сумку с телефоном на лавку. В это время мимо лавочки проходила компания из трех человек, среди которых был злоумышленник. Он заметил сумку и забрал ее себе. 

Найти мужчину удалось благодаря камерам видеонаблюдения. «Выйти на его след удалось в том числе благодаря записи с камер видеонаблюдения АПК “Безопасный город”. Злоумышленником оказался 43-летний местный житель, ранее судимый, в том числе за кражу и грабеж», - рассказали в УМВД. 

Калининградец сознался в содеянном и рассказал, что сумку выкинул, а телефон продал знакомому. В отношении мужчины возбуждено УД по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


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