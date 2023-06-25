«Машины разворачиваются»: затопленная Аллея Смелых и другие последствия ливня в Калининграде (видео)

В результате сильного ливня в Калининграде днём в воскресенье, 25 июня, под воду ушли несколько улиц в южной части города. Так, очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» сообщают о затопленном участке Аллеи Смелых.

«Аллея смелых за мостом...Машины разворачиваются...», — написала автор видео.

Также затопило ул. Октябрьскую на Острове в районе Деревянного моста.

«Утонули» ул. Мукомольная, Клары Назаровой и Зои Космодемьянской. Сообщают также о подтоплении на Ленинском проспекте и ул. Краснооктябрьской.

Ранее очевидица сообщила об обрушении крыши в «Бауцентре» на ул. Дзержинского, там затопило торговый зал, всех покупателей эвакуировали.