Утонувшая на Балтийской косе светловчанка пыталась спасти своего друга

Утонувшая на Балтийской косе жительница Светлого пыталась спасти своего товарища. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Калининградской области.



«Девушка с друзьями отдыхала на морском побережье Балтийской косы, зашла в море вместе с одним из членов компании, — сообщили подробности в пресс-службе ведомства. — Того начало уносить от берега, она попыталась ему помочь. В итоге, тот молодой человек сам выбрался, а она выбраться не смогла».

Сообщается также, что остальные друзья бросились спасать женщину, однако когда ее достали из воды, было уже слишком поздно.

«Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.