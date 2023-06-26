Утонувшая на Балтийской косе светловчанка пыталась спасти своего друга

Утонувшая на Балтийской косе светловчанка пыталась спасти своего друга
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЧП на воде

Утонувшая на Балтийской косе жительница Светлого пыталась спасти своего товарища. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Калининградской области.

«Девушка с друзьями отдыхала на морском побережье Балтийской косы, зашла в море вместе с одним из членов компании, — сообщили подробности в пресс-службе ведомства. — Того начало уносить от берега, она попыталась ему помочь. В итоге, тот молодой человек сам выбрался, а она выбраться не смогла».

Сообщается также, что остальные друзья бросились спасать женщину, однако когда ее достали из воды, было уже слишком поздно.

«Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее сообщалось, что 29-летняя светловчанка купалась в восьми километрах от спасательного поста. ЧП произошло вечером в субботу, 24 июня.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter