С калининградской школы взыскали 50 тысяч в пользу сломавшей челюсть ученицы

С калининградской школы взыскали 50 тысяч в пользу сломавшей челюсть ученицы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде по иску прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ученицы, получившей травму в школе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, сообщившей о нарушении прав ее дочери. Установлено, что в сентябре 2022 года в школе 8-летняя девочка во время игры с другими учащимися упала на пол и получила травму. У ребенка был диагностирован перелом челюсти.

Поскольку по закону ответственность за безопасность обучающихся во время нахождения в учреждении несет образовательная организация, прокурор Центрального района обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 50 тыс. рублей.

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