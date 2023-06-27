В Калининграде и Гурьевске за сутки сгорели «Мерседес» и «Шкода»

В Калининградской области за минувшие сутки в спасатели МЧС дважды выезжали на вызовы по тушению загоревшихся автомобилей. Первый пожар произошел в понедельник, 26 июня, в 14.10 в Калининграде на улице Энергетиков.



«В легковом автомобиле „Мерседес“ выгорела передняя часть автомобиля на площади 2 квадратных метров, — уточняет пресс-служба ведомства. — Пострадавших нет. На пожар привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 6 человек и 1 единицы техники».

Второй пожар случился в 00.05 27 июня на переулке Прудовом в Гурьевске. В этом случае выгорел моторный отсек автомобиля «Шкода».

«Повреждены лобовое стекло и обшивка салона, — уточняет пресс-служба. — Пострадавших нет. На пожар привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-20 в составе 5 человек и 1 единицы техники».