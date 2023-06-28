В Нестерове судят мужчину, который вез 800 литров спирта

В Нестерове судят мужчину, который вез 800 литров спирта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Нестеровском районе задержали 36-летнего мужчину, который вез порядка 800 литров спирта в пластиковых бутылках без маркировок. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба областного суда.

В мае этого года инспекторы остановили в одном из поселков «Опель», в кабине которого нашли 160 пятилитровых пластиковых бутылок без обозначений. В них была прозрачная жидкость резким запахом. Исследование показало, что содержание этилового спирта в жидкости составляло от 95,7 до 95,9% об.

Мужчине грозит административная ответственность по ст. 14.17.2 КоАП РФ за незаконное перемещение алкогольной продукции. Ему грозит штраф от 15 до 20 тыс. руб. с конфискацией спирта.



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