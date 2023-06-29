Хотел помочь сожительнице: советчанина обвиняют в даче взятки полицейскому

32-летний житель Советска стал фигурантом уголовного дела по подозрению в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 26 мая обвиняемый передал взятку в размере 20 тыс. рублей старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска. Взамен на денежное вознаграждение, по данным следствия, мужчина рассчитывал, что полицейский примет меры к прекращению двух уголовных дел, возбужденных в отношении его сожительницы, уличенной в кражах денежных средств и мобильного телефона. От получения вознаграждения сотрудник полиции отказался.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В случае признания судом мужчины виновным в совершении преступления ему может грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.