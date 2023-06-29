«Окунала в ведро с водой»: в Калининграде в суд передано дело об убийстве новорожденной девочки

В Калининграде в суд направлено уголовное делл в отношении 30-летней женщины, обвиняемой в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемая, находясь в заброшенной постройке на участке СНТ «Пчелка» в Калининграде, не обратившись за медицинской помощью, родила жизнеспособную девочку.

«Находясь в тяжелом материальном положении, не имея постоянного места жительства, женщина решила совершить убийство ребенка сразу же после родов», — говорится в релизе.

Обвиняемая не менее трех раз окунула новорожденного ребенка с головой в ведро с водой. Убедившись в смерти младенца, женщина поместила тело в пакет, который перенесла на участок местности на территории СНТ и спрятала под ветками.

Ей предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура установила, что образовательная организация, в которой обучалась старшая дочь обвиняемой, несмотря на имеющиеся признаки социального неблагополучия в семье, не информировала об этом другие органы системы профилактики, не организовала выходы по месту жительства ребенка. В связи с этим прокурор района внес представление директору школы, которое находится на рассмотрении.

В апреле на заброшенном участке в калининградском СНТ нашли тело новорожденной девочки, завернутое в полиэтиленовый пакет. В отношении 30-летней уроженки Немана возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, в конце марта 2023 года подозреваемая в заброшенном доме на территории СНТ самостоятельно родила девочку. Сразу же после родов женщина утопила ребенка в емкости с водой.