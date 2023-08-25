Калининградку, утопившую новорожденную дочку в ведре, суд отправил в колонию-поселение

Суд вынес приговор 30-летней жительнице Калининграда, обвиняемой в убийстве новорожденной дочки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Суд установил, что женщина, находясь в заброшенной постройке на территории СНТ «Пчелка», самостоятельно без медицинской помощи родила девочку. Сразу же после родов она набрала воду в ведро и окунула в него новорожденную. Убедившись в том, что ребенок не подает признаков жизни, положила тело в пакет и спрятала неподалеку под ветками.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины, положительные характеристики, состояние здоровья, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетних детей», — говорится в релизе.

Действия подсудимой судом квалифицированы по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов). Приговором Центрального районного суда ей назначено наказание в виде 2, 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

«Стоит отметить, что уголовный закон относит преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести. В качестве санкции статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок», — уточняют в суде.

В апреле на заброшенном участке в калининградском СНТ нашли тело новорожденной девочки, завернутое в полиэтиленовый пакет. В отношении 30-летней уроженки Немана возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, в конце марта 2023 года подозреваемая в заброшенном доме на территории СНТ самостоятельно родила девочку. Сразу же после родов женщина утопила ребенка в емкости с водой.

Уголовное дело в отношении обвиняемой в убийстве дочери было направлено в суд в конце июня 2023 года.