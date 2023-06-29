Калининградец, жестоко избитый знакомым, взыскал 150 тысяч со своего обидчика

Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу калининградца, которого избил знакомый. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Свудом установлено, что 14 января 2021 года около одного из домов в пос. Шоссейное Гурьевского района пьяный ответчик нанес истцу множественные удары кулаком в область головы и лица, причинив вред здоровью средней тяжести.

Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в область головы, отчего тот упал на землю. После этого ответчик нанес ему еще не менее 12 ударов в область лица, причинив телесные повреждения в виде перелома стенки глазницы, перелома костей носа, кровоподтеков век обоих глаз, а также контузии правого глаза. Приговором мирового судьи нападавший был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание тяжесть причиненных истцу телесных повреждений, характер и степень перенесенных истцом физических страданий, длительность лечения, нравственные переживания по поводу невозможности вести полноценный привычный образ жизни, отсутствие с его стороны виновных действий. В результате Московский районный суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.