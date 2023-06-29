Жительницу области обвиняют в убийстве избившего и душившего ее сожителя

Жительницу области обвиняют в убийстве избившего и душившего ее сожителя
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Жительница Неманского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2023 года в п. Красное Село Неманского района между обвиняемой и её сожителем произошел конфликт на бытовой почве. Пьяный потерпевший оскорблял женщину, плевал ей в лицо. Она просила его успокоиться, так как в доме спали их четверо маленьких детей. Но сожитель продолжал буянить, схватил её за волосы, повалил на пол, при этом нанес руками не менее 14 ударов по голове, угрожал убить, стал давить коленом на шею, пытаясь задушить. Испугавшись за свою жизнь, женщина схватила попавшийся под руку нож и нанесла агрессору один удар в область груди. От полученного ранения, осложнившегося обильной кровопотерей, потерпевший скончался в больнице.

Органами предварительного расследования действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 108 УК РФ — убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Неманским городским судом решается вопрос о назначении даты судебного заседания.

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