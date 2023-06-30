На проспекте Мира автомобиль «Грейт Волл» сбил 13-летнюю школьницу

В Калининграде на проспекте Мира пожилой водитель «Грейт Волл» сбил школьницу, переходившую дорогу не по «зебре». Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, происшествие случилось в четверг, 29 июня, в 11:10.



По данным ведомства, по проспекту в сторону ул. Бассейной двигался автомобиль марки «Грейт Волл», под управлением 68-летнего водителя. При движении около дома по Мира, 121-123, автомобилист совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую не по пешеходному переходу.



«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения», — уточнили в ГИБДД.