Калининградец прописал в своей квартире 24 иностранца

Житель Калининграда Мужчина незаконно прописал в своей квартире 24 представителя ближнего зарубежья, но они никогда не проживали в его квартире. Об этом сообщает пресс-служба УМВД в своем телеграм-канале.



В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по ней — 3 года тюремного заключения. Регистрация иностранцев в Калининграде была аннулирована.