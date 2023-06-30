Ругался матом, ударил водителя: жителя Правдинска осудили за пьяный дебош в автобусе

Житель Правдинского района осужден за хулиганство в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Днем 23 августа 2022 года нетрезвый мужчина ехал в автобусе по маршруту г. Калининград — п. Мозырь Правдинского района. Он нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и конфликтовал с другими пассажирами. Кроме того, дебошир ударил водителя кулаком в лицо, разбив ему нос.

Суд признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданину.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого , суд отнес активное способствование раскрытию преступления, явку с повинной, наличие на иждивении шестерых несовершеннолетних детей. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступления.

Приговором Правдинского районного суда с применением ст. 70 УК РФ Б. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.