Ущерб на 2,3 млн: в Калининграде задержан очередной курьер телефонных мошенников (видео)

В Калининграде полицейские задержали 28-летнего курьера телефонных мошенников, обманом забравшего у пенсионеров более двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В мае в одном из мессенджеров мужчина откликнулся на предложение о работе курьером: ему нужно было выезжать по указанным адресам, забирать различные суммы и переводить на банковские счета. Себе он оставлял всего 5% от суммы.

По предварительным данным, за период с 29 мая по 14 июня злоумышленник обманул не менее 10 пенсионеров в возрасте от 67 до 89 лет, общая сумма ущерба превысила 2,3 млн рублей.

Пожилым калининградцам звонили аферисты, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что с банковских счетов пенсионеров якобы осуществлялись переводы в недружественную страну, и теперь их «подозревают в госизмене». Затем звонившие предлагали своим жертвам собрать все имеющиеся купюры и передать их курьеру для проведения «экспертизы».

14 июня злоумышленника задержали возле банкомата, куда он приехал, чтобы перевести очередную сумму. Уже на следующий день оперуполномоченные уголовного розыска задержали 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в содействии телефонным мошенникам. Ранее не судимая женщина попалась, когда пришла забирать 500 000 рублей у пенсионерки, которую аналогично пугали «госизменой». Потерпевшая вовремя догадалась, что её пытаются обмануть, обратилась в правоохранительные органы, и курьера встретили уже сотрудники полиции.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Фигуранты помещены под стражу. Расследование продолжается, ведётся поиск организаторов преступлений.