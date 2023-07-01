В Гусеве сбитый «Маздой» дорожный знак упал на 15-летнего пешехода (фото)

В Гусеве в пятницу вечером произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 20 часов на ул. Московской. 21-летняя девушка, управлявшая «Маздой», не заметила стоящее впереди транспортное средство, прибегла к экстренному торможению и допустила наезд на стойку дорожного знака. В результате знак упал на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летний пострадавший получил телесные повреждения.