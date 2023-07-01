Трое в больнице: выехавший на «встречку» водитель спровоцировал лобовое столкновение (видео)

В субботу рано утром на полесской трассе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 04 часа 10 минут на автодороге «Калининград- Полесск» 42 км + 470 метров. Водитель 1995 года рождения, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с автомобилем «Форд» под управлением водителя 1975 года рождения.

В результате ДТП пострадало 3 человека, они доставлены в БСМП Калининграда. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.