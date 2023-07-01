На ж/д переезде в Пионерском электропоезд задел пенсионерку, она в больнице

В Пионерском электропоездом была травмирована пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

Установлено, что 85-летняя местная жительница в дневное время суток переходила железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся подвижным составом.

Машинист подавал звуковые сигналы, но женщина-пешеход не реагировала. Применялся режим экстренного торможения, однако предотвратить наезд не удалось, пенсионерку задело по касательной. Пострадавшая доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.