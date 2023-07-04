Житель Неманского округа признан виновным в изнасиловании падчерицы

Жителю Неманского округа вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Как сообщает СК, в марте 2022 года мужчина, будучи пьяным, вошел в комнату, где спала 14-летняя девушка, и, угрожая ей ножом, надругался над ней, а затем изнасиловал.



«Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные в отношении несовершеннолетней) и п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении несовершеннолетней),» — сообщают в пресс-службе.

Ранее мужчина был неоднократно судим. Свою вину в итоге он не признал ни на стадии предварительного следствия, ни в суде.

Ему назначили наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии и ограничения свободы на 1 год после отбытия основного наказания. Также суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в пользу девушки в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.