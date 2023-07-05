Жительницу Калининграда обвиняют в убийстве сожителя в ночь на Рождество

Жительницу Калининграда обвиняют в убийстве 29-летнего сожителя. Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По версии регионального управления СКР, в ночь на 7 января между 32-летней женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем произошла ссора в квартире на ул. Дзержинского. Во время конфликта она нанесла 29-летнему мужчине семь ударов ножом, в том числе в область шеи, живота и груди. Как сообщается в Telegram-канале областного управления СКР, от ранений сожитель умер на месте.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Материалы направили в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.