На мамоновской трассе сбили 13-летнюю девочку (видео)

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на мамоновской трассе, в результате которого пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась сегодня около 16:50 на 9 км автодороги Калининград-Мамоново. По предварительным данным, в направлении областного центра двигался «Мерседес» под управлением 54-летнего водителя, который допустил наезд на 13-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя была госпитализирована. По факту ДТП полиция проводит проверку.


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