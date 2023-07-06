СК возбудил уголовное дело по факту нападения в Чечне на Милашину и Немова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. „г“, „д“, „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сообщает пресс-служба СКР.

Уточняется, что об этом глава следственного управления по Чеченской республике Виталий Волков доложил главе ведомства Александру Бастрыкину.

Елену Милашину и Александра Немова избили во вторник, 4 июля, когда они прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой.