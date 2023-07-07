Психологу «112» удалось отговорить калининградку от совершения самоубийства

Психологу «Системы-112» удалось уговорить калининградку с суицидальным настроением обратиться за помощью медиков. Об этом сообщается на официальной странице организации в «ВКонтакте».



Рано утром в пятницу, 7 июля, в ЦОВ «Системы-112» поступил звонок от женщины «с суицидальным намерением».

«Женщина находилась в кризисном состоянии и переживала душевную боль. Из-за пережитого в детстве насилия, про которое она молчала и никому не говорила, она оказалась склонна к суицидальному поведению. Повторяющийся опыт переживания заявителя подталкивал ее к новым попыткам суицидальных действий», — говорится в сообщении.

Женщина рассказала оператору, что «внутри она убита, не хочет жить» и намерена совершить самоубийство. Психолог «Системы-112» беседовал с женщиной более 40 минут — ей предложили обратиться за квалифицированной помощью в «Областной кризисный центр помощи женщинам».

«В ходе беседы заявитель дала согласие на контакт с медицинскими работниками, которые находились возле ее дома. Благодаря хорошо проделанной работе психолога получилось спасти жизнь человека», — заключили в «112».