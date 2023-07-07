Психологу «112» удалось отговорить калининградку от совершения самоубийства

Психологу «112» удалось отговорить калининградку от совершения самоубийства
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

Психологу «Системы-112» удалось уговорить калининградку с суицидальным настроением обратиться за помощью медиков. Об этом сообщается на официальной странице организации в «ВКонтакте».

Рано утром в пятницу, 7 июля, в ЦОВ «Системы-112» поступил звонок от женщины «с суицидальным намерением».

«Женщина находилась в кризисном состоянии и переживала душевную боль. Из-за пережитого в детстве насилия, про которое она молчала и никому не говорила, она оказалась склонна к суицидальному поведению. Повторяющийся опыт переживания заявителя подталкивал ее к новым попыткам суицидальных действий», — говорится в сообщении.

Женщина рассказала оператору, что «внутри она убита, не хочет жить» и намерена совершить самоубийство. Психолог «Системы-112» беседовал с женщиной более 40 минут — ей предложили обратиться за квалифицированной помощью в «Областной кризисный центр помощи женщинам».

«В ходе беседы заявитель дала согласие на контакт с медицинскими работниками, которые находились возле ее дома. Благодаря хорошо проделанной работе психолога получилось спасти жизнь человека», — заключили в «112».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter