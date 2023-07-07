В Гурьевске автомобилистку обвиняют в смерти мотоциклиста

В суд поступило дело в отношении автомобилистки, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в мае 2022 года на ул. Крайней в Гурьевске водитель автомобиля «Субару», поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, в нарушение требований п. 1.3 ПДД РФ не уступила дорогу мотоциклу «Сузуки», который двигался навстречу. В результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу, где спустя 2 недели скончался.

Действия подсудимой следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Судебное заседание по делу назначено в Гурьевском районном суде на 18 июля в 10.00 часов.