В Калининграде задержали мужчину, трижды ударившего ножом знакомого

В Калининграде задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений мужчине. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами на ул. Аральской произошел словесный конфликт на фоне затяжной давней ссоры. В ходе перепалки злоумышленник нанес оппоненту три ножевых ранения, после чего сбежал и выбросил нож в неустановленном месте. Знакомая потерпевшего, находившаяся с ним рядом, смогла затащить мужчину в ближайший магазин, вызвала скорую помощь и обратилась в полицию. Пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости, грудной клетки, предплечья и ягодицы.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Калининграда. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении задержанного следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. В настоящее время фигурант помещен в изолятор временного содержания.