Оказал сопротивление полицейским: в Гусеве после кражи задержали вора-рецидивиста

Оказал сопротивление полицейским: в Гусеве после кражи задержали вора-рецидивиста
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Гусеве задержали рецидивиста, который обокрал дачный домик и пытался оказать сопротивление полицейским. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился владелец дачного домика, сообщивший, что в его отсутствие из помещения были похищены бытовая техника и гаджет. Оперативники уголовного розыска установили, что в дом злоумышленник проник через входную дверь, которую владелец оставил незапертой, когда уехал. Поскольку собственник здания не проживает в нем постоянно, пропажу он заметил не сразу.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что кражу совершил 27-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Стражи порядка разыскали злоумышленника. При задержании мужчина оказал сопротивление и неповиновение полицейским, в связи с чем в отношении него были применены спецсредства.

Часть похищенного имущества была обнаружена сразу. Некоторые вещи подозреваемый успел продать, но оперативники нашли их. Все изъято и будет возвращено владельцу в установленном законом порядке.

Следователем МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по пп. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурант помещен в изолятор временного содержания.

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