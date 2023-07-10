В Польше задержан украинец, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ

В Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

Как уточняет информагентство, задержанный жил на юге Польши с 2019 года. По данным следствия, он вел наблюдение, фотографировал польские военные объекты и ключевые объекты инфраструктуры. Предполагается, что мужчина останется под стражей, пока следователи не завершат сбор информации по его делу.

По данным судебных властей Польши, с начала СВО в стране задержали 15 человек, предположительно, собиравших разведданные для России.