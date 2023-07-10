В Калининграде в суд передано уголовное дело об избиении пятилетнего ребенка

В Калининграде в суд передано уголовное дело об избиении пятилетнего ребенка
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде материалы уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины, который обвиняется в избиении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2022 года калининградец, находясь в квартире своей сожительницы, из-за неприязненных отношений нанес ее пятилетнему сыну не менее 15 ударов металлической ложкой по голове и телу. В результате этого мальчику был причинен легкий вред здоровью.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Прокурор утвердил обвинительное заключение.

В рамках уголовного дела прокурором предъявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.

«По материалам, собранным инспекторами по делам несовершеннолетних, мать лишена родительских прав в отношении мальчика. В настоящее время несовершеннолетний находится под опекой», — уточнили в ведомстве.



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