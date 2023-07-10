В Калининграде возбудили дело против водителя, сбившего женщину на выезде с парковки

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником ДТП с пострадавшей. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 26 марта в 12:55 возле магазина стройматериалов на ул. Согласия. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «БМВ» выезжал с парковки в направлении ул. Гайдара. В этот момент женщина пересекала проезжую часть в районе выезда вне пешеходного перехода. Когда она находилась около передней части машины, водитель, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил наезд на пешехода. 68-летняя потерпевшая была госпитализирована с травмами.