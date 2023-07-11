Под Неманом в ДТП пострадали выехавшая на «встречку» автомобилистка и ее пассажирка (фото)

В понедельник, 10 июля, в Неманском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 10 часов 45 минут на автодороге «Гвардейск — река Неман — граница с Литовской Республикой». 40-летняя автомобилистка на «Тойоте», двигаясь со стороны пос. Новоколхозное в сторону пос. Шепетовка, выехала на встречную полосу движения, неверно выбрала безопасный боковой интервал и допустила столкновение с обгоняемым «Фольксвагеном». В результате ДТП водитель и пассажирка «Тойоты» с телесными повреждениями были госпитализированы.