20-летнего калининградца обвиняют в смертельном избиении мужчины на площади Победы

В Центральный районный суд поступило уголовное дело о смертельном избиении калининградца у входа в торговый центр на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, ранее судимый за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и за кражу 20-летний калининградец ночью 21 марта 2023 года поссорился с незнакомым ему 31-летним мужчиной. Конфликт произошел в помещении кафе «Тестилаб» в ТЦ «Кловер», при большом скоплении людей. Пьяный подсудимый нецензурно обвинял потерпевшего в том, что тот якобы смотрел на понравившуюся ему девушку. В ответ мужчина сделал ему замечание, пригрозив, что если нетрезвый молодой человек не прекратит свои действия, то он сообщит о происходящем в полицию.

Злоумышленник вышел на улицу и, дождавшись, когда потерпевший покинет кафе и направится в сторону площади, стал наносить ему удары в присутствии свидетелей. От ударов по голове мужчина упал на тротуарную плитку, а нападавший обутыми ногами нанес ему удары в область головы и туловища.

В результате закрытой черепно-мозговой травмы, переломов костей черепа, кровоизлияний и отека головного мозга потерпевший скончался в больнице 30 марта 2023 года.

Действия злоумышленника следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.