Вытащил из машины и ударил несколько раз: в Калининграде таксист избил до переломов пассажира

В Калининграде полицейские задержали таксиста, подозреваемого в избиении пассажира. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Калининграде на проспекте Калинина. 69-летний местный житель в вечернее время вызвал такси для себя и своей пожилой родственницы. В пути между пассажиром и водителем произошла ссора, в ходе которой таксист остановился, вытащил пенсионера из машины и несколько раз ударил.

Пострадавшему были нанесены телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, квалифицированы как средний вред здоровью: закрытые переломы лодыжек, кости правой голени и подвывих стопы.

Полицейские установили личность водителя такси. Им оказался 31-летний житель пос. Рощино Гурьевского района. В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Московскому району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.